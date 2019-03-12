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Ювентус – Атлетико – видео голов

12 марта 23:52 1096 Читати українською
Ювентус – Атлетико – видео голов
Ювентус – Атлетико – видео голов / Фото ФК Ювентус

Ювентус принимает Атлетико в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов матча Ювентус – Атлетико.

27’ Криштиану Роналду
49’ Криштиану Роналду
86’ Криштиану Роналду
 

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду открыл счет уже на 27-й минуте и увеличил шансы хозяев создать камбэк в двухматчевом противостоянии с Атлетико. Напомним, счет первого поединка 2:0 в пользу мадридцев.

Ювентус – Атлетико: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

На 48-й минуте Криштиану головой сравнял шансы команд на выход в 1/4 финала ЛЧ.

Видео гола Роналду:

Видео гола Роналду:

Видео гола Роналду:

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