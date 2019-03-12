Ювентус – Атлетико – видео голов

Ювентус принимает Атлетико в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов матча Ювентус – Атлетико.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду открыл счет уже на 27-й минуте и увеличил шансы хозяев создать камбэк в двухматчевом противостоянии с Атлетико. Напомним, счет первого поединка 2:0 в пользу мадридцев.

Ювентус – Атлетико: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

На 48-й минуте Криштиану головой сравнял шансы команд на выход в 1/4 финала ЛЧ.

Видео гола Роналду:

Видео гола Роналду:

Видео гола Роналду: