Феноменальный Роналду хет-триком разбил Атлетико в Турине и вывел Ювентус в четвертьфинал Лиги чемпионов

Туринский Ювентус разгромил мадридский Атлетико в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и оформил выход в четвертьфинал. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Со стартовых минут Ювентус закрыл Атлетико на собственной половине поля. Туринцы полностью контролировали игру, а в случае потери мяча сразу же применяли активный прессинг. Это должно было дать результат уже на 4-й минуте, когда мяч оказался в сетке ворот мадридцев. Однако, арбитр отменил взятие ворот из-за якобы фола Роналду против Облака за секунду до гола. Видеоповтор оставил неоднозначное впечатление – кажется, Криштиану сначала сыграл в мяч, а потом задел словенского голкипера.

Ювентус – Атлетико – видео голов

Этот эпизод немного остудил пыл "Старой синьоры", и Атлетико сумел оттеснить хозяев подальше от своих владений. На 10-й минуте "матрасники" вышли в первую позиционную атаку, но завершилась она неудачным навесом Ариаса на трибуны. В ответ Юве начал активно применять фланги, которыми в атаку постоянно подключались Канселу и Спинаццола. В течение нескольких минут Турин буквально бомбардировал штрафную Атлетико подачами то слева, то с правого края, но оборона под руководством Диего Година играла без сбоев.

Ювентус – Атлетико: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Постепенно осмелели в атаке и мадридцы. Сначала Сауль решился на удар метров с 20-ти, а потом и Гризманн пробил издали – сэйв Щенсны. Однако, эта активность Атлетико, в конце концов, сказалась на обороне. На 27-й минуте Бернардески неожиданно оказался на левом фланге и организовал подачу оттуда на дальнюю штангу, где Роналду продавил Хуанфрана и головой отправил мяч в сетку – 1:0!

Останавливаться на достигнутом Юве не собирался и почти сразу начал готовить почву для второго гола. Опять взялся проявить себя Бернардески. Для начала Федерико опасно пробивал со штрафного – над перекладиной, а затем решил пробить в падении через себя после навеса – очень неточно. Еще один момент возник перед перерывом, когда Роналду снова бил головой после подачи, но на этот раз выстрел португальца прошел мимо ворот. А на 45+2-й минуте мог наказать туринцев за расточительность Мората: Кьеллини потерял позицию и экс-форвард Ювентуса без помех пробивал с линии вратарской, но не попал в ворота.

Заряженными на камбэк туринцы вышли и во втором тайме. И уже на первой минуте могли праздновать успех, но Манджукич не смог пробить головой после классного навеса Роналду. Но долго ждать второй гол Юве не пришлось: на 48-й минуте выверенную подачу с правого фланга в забитый мяч материализовал Криштиану – хоть его удар Облак и парировал, но отбил из-за линии ворот – 2:0!

Дубль Роналду позволил хозяевам сравнять счет по сумме двух матчей, но успокаиваться игроки Ювентуса не собирались и продолжали играть в том же ключе – контроль мяча, активный прессинг и постоянное создание напряжения на чужой половине поля. Это позволило подопечным Аллегри периодически создавать новые моменты для взятия ворот. Например, Бернардески в середине тайма имел возможность забивать, но не смог акцентировано пробить головой после надцатого навеса.

О серьезности намерений вырвать победу еще в основное время свидетельствовали и замены хозяев. Сначала левого защитника Спинаццолу сменил Пауло Дибала (Канселу перешел на левый фланг обороны, а Джан "сел" на правый), а позже вместо бледного Манджукича вышел юный талант Мойзе Кин. Атлетико в какой-то момент попытался перехватить инициативу, но Турин без проблем сумел погасить эти потуги "матрасников".

Началась и игра нервов на поле. Атлетико, понимая, что в атаке ничего не клеится, начал провоцировать игроков Юве. Однако, арбитр вовремя смог остановить взрыв эмоций Кьеллини, Мораты, а также их импульсивных партнеров.

В последние 10 минут Ювентус ушел в решающую стадию боя за четвертьфинал. На 82-й минуте героем всей Италии мог стать 19-летний Кин, когда выскочил один на один с Облаком. Но его удар мимо кипера обошел дальний угол. Как оказалось, титул героя в этот вечер был зарезервирован для другого. На 86-й минуте Бернардески прорвался в штрафную и был сбит соперником – пенальти. К отметке, конечно же, подошел Криштиану Роналду и решительно развел Облака и мяч по разным углам – 3:0 – безумие болельщиков и Криштиану-младшего на трибунах и слёзы радости Джорджины Родригес.

После такого Ювентус на классе довел матч до победы и героически завоевал путевку в 1/4 финала ЛЧ, оформив очередной камбэк на первой стадии плей-офф сезона 2018/19. С такой формой Роналду вряд ли туринцев сильно интересует, кто будет их соперником в четвертьфинале...