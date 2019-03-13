"Мир футбола – твой". Роналду показал Симеоне, у кого "большие яйца", и получил послание от Джорджины в слезах

Криштиану Роналду хет-триком выбил Атлетико из Лиги чемпионов и вывел Ювентус в четвертьфинал турнира. Все самое интересное о триумфальном вечере португальца – в нашем материале.

В середине февраля Ювентус привез из Мадрида поражение 0:2. Никогда раньше "старая синьора" не проходила в следующий раунд плей-офф еврокубка после проигрыша в два мяча в первом матче.

Феноменальный Роналду хет-триком разбил Атлетико в Турине и вывел Ювентус в четвертьфинал Лиги чемпионов

Криштиану Роналду сломал неприятную для Турина традицию – трех его голов в ворота Атлетико хватило для камбэка. Два из них Криш забил головой. На 27-й минуте ему идеально навесил Бернардески.

На старте второго тайма с противоположного фланга прилетела образцовая подача от Канселу. Облак, казалось, парировал удар, но мяч все же пересек линию.

Решающий гол Роналду забил с 11-метровой отметки – пенальти заработал эффективный вчера Бернардески. Однако Федерико должен остаться в тени, когда Роналду записывает на свой счет 8-й хет-трик в Лиге чемпионов. Столько же у Лионеля Месси, а дальше пропасть – всего 3 у Филиппо Индзаги, Марио Гомеса и Луиса Адриано.

Криштиану – второй после экс-форварда Шахтера, кто оформил 2 хет-трика одной команде в Лиге чемпионов. "Клиентом" Адриано был БАТЭ, "клиентом" Роналду стал Атлетико – предыдущий хет-трик от CR7 залетел в ворота "матрасников" в мае 2017 года (всего таких 4 во всех турнирах).

Португалец отпраздновал свое гениальное выступление троллингом Диего Симеоне. Аргентинский коуч "показывал свои яйца" в первом матче, Роналду сделал это теперь, когда довел дело до конца.

В сети уже предостаточно мемов на эту тему.

Симеоне признал величие оппонента: "Криштиану Роналду – лучший в мире. Он может выдавать такие перфомансы в большие вечера. Он повторил то, что я сделал на Ванда Метрополитано, и, как и я, пытался показать свой характер, думал о своих болельщиках".

Роналду – злой гений Диего Симеоне. Никто не забивал Атлетико с ним во главе больше, чем Криш – 20 голов. Португалец приложил руку ко всем тренерским вылетам Эль Чоло из плей-офф Лиги чемпионов: финал-2013/14 с Реалом, четвертьфинал-2014/15 с Реалом, финал-2015/16 с Реалом, полуфинал-2016/17 с Реалом, 1/8 финала в текущем сезоне с Ювентусом. Всего в активе Роналду 25 голов в 33 матчах против Атлетико (второй любимый соперник после Севильи – 27).

"Криштиану – король Лиги чемпионов", – с такими словами на главной странице сегодня вышла газета AS. Роналду забил 124 гола в самом престижном турнире континента. 140 команд играли в Лиге чемпионов и только 22 из них забили там больше, чем португальский маг. У Атлетико, к слову, только 118.

"Криштиану устанавливает свой закон", – рапортует фронтпейдж издания Marca. Поспорить трудно. Роналду 5 раз удачно шел в обводку (с семи попыток). Он нанес 5 ударов, все игроки Атлетико – столько же. Лидер Ювентуса трижды попал в створ, а "матрасники" ни разу не побеспокоили Щенсны.

У португальца 63 голов в плей-офф Лиги чемпионов против 61 на групповых этапах – этот феномен создан для больших матчей. Он 8 лет подряд выходил в четвертьфинал турнира с Реалом. Все помнят, где королевский клуб? А Ювентус приобрел за 100 миллионов сокровище, которое даже в 34 года делает разницу.

"Наверное, именно для этого Ювентус меня купил – чтобы я помогал в такие магические вечера", – подытожил свои подвиги Криштиану.

Итальянские издания взорвались комплиментами Роналду, Аллегри и Ювентусу в целом. Три главные газеты вышли с эффектными заголовками.

"Гнев богов", – пишет La Gazzetta dello Sport. "Юве + CR7: невероятный сумасшедший камбэк против Атлетико: 3:0 и четвертьфинал".

"Грандиозный", – акцентирует внимание на главном герое Corriere dello Sport. "Легендарный Криштиану Роналду уничтожает Атлетико хет-триком. Аллегри все сделал правильно: испанцы были под доминацией с первой до последней минуты".

"Марсиане!" – кричит местный Tuttosport. "Роскошный Ювентус, Атлетико бит невероятным хет-триком".

Главные для себя слова Криштиану прочитал в Instagram любимой. После его хет-трика Джорджина не могла сдержать слез радости. Оператор выхватывал красавицу несколько раз, чтобы показать ее эмоции.

После матча Джорджина написала трогательный пост для Криштиану:

"Эти 3:0 не украдет никто. Ты заслужил это, и не только сегодняшним хет-триком. Ты заслужил это своей преданностью, тем, что делаешь для своего клуба. Ты ведешь за собой партнеров, тренера и всех, кем мы восхищаемся и кого ежедневно поддерживаем.

Карма существует. Бог знает, Бог помогает тебе, потому что мир футбола – твой. Мы любим тебя. Криштианиту, Матеу, Ева, Алана, Джорджина ".