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Сімеоне вибачився за свій образливий жест в матчі з Ювентусом

18:16 175 Читать на русском
Сімеоне вибачився за свій образливий жест в матчі з Ювентусом
Дієго Сімеоне / фото із соцмереж

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне заявив, що не мав наміру нікого образити своєю поведінкою в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Ювентусом (2:0).

"Я б хотів вибачитися перед усіма, кого образило моє святкування, а також перед Ювентусом.

Сімеоне можуть покарати за непристойний жест у матчі з Ювентусом

Це був негарний жест, відображення того, що я відчував, думаючи про своїх гравців в той момент. Прошу вибачення і хотів би закрити питання.

Жест Роналду? Я можу зрозуміти все. Я сам зі світу футболу і розумію, що всяке може трапитися", – цитує Симеоне AS.

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Ліга чемпіонів1/8 фіналуВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Ювентус: Середа 20 лютого 2019

Атлетіко
Матч завершено
2 : 0
Ювентус
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