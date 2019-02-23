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Симеоне могут наказать за неприличный жест в матче с Ювентусом

11:44 14 Читати українською
Симеоне могут наказать за неприличный жест в матче с Ювентусом
Диего Симеоне в экстазе / Фото foxsports

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне может пострадать из-за своей эмоциональности.

В первом матче Лиги чемпионов Атлетико неожиданно победил Ювентус (2:0), а после второго гола "матрасников" наставник мадридского клуба не скупился на эмоции.

Атлетико – Ювентус – 2:0 – видео голов и обзор матча

48-летний специалист на радостях показал не совсем приличный жест, схватившись руками за пах. УЕФА не разделяет счастье Симеоне и рассматривает возможность дисциплинарных санкций в отношении аргентинца, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стоит отметить, что после матча Симеоне извинился за свою избыточную эмоциональность.

Напомним, ответный матч между Ювентусом и Атлетико состоится 12 марта.

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Лига чемпионов1/8 финалаВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Ювентус: Среда 20 февраля 2019

Атлетико
Матч окончен
2 : 0
Ювентус
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Теги
Испания Лига чемпионов Диего Симеоне Диего Симеоне УЕФА Атлетико - Ювентус Атлетико Атлетико
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