Симеоне могут наказать за неприличный жест в матче с Ювентусом

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне может пострадать из-за своей эмоциональности.

В первом матче Лиги чемпионов Атлетико неожиданно победил Ювентус (2:0), а после второго гола "матрасников" наставник мадридского клуба не скупился на эмоции.

Атлетико – Ювентус – 2:0 – видео голов и обзор матча

48-летний специалист на радостях показал не совсем приличный жест, схватившись руками за пах. УЕФА не разделяет счастье Симеоне и рассматривает возможность дисциплинарных санкций в отношении аргентинца, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стоит отметить, что после матча Симеоне извинился за свою избыточную эмоциональность.

Напомним, ответный матч между Ювентусом и Атлетико состоится 12 марта.

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