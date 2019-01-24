Сидклей: Я приехал в Динамо как левый защитник, но если нужно сыграть на других позициях – никаких проблем

Защитник Динамо Сидклей прокомментировал свой гол в ворота Стяуа и рассказал о своей позиции на поле.

"Рад забить гол, но в первую очередь хочу поблагодарить всех моих партнеров, которые проделали большую работу для того, чтобы у меня был этот момент для удара.

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Я приехал в Динамо именно как левый защитник. Но если тренерский штаб будет нуждаться в моих услугах на других позициях – никаких проблем.

Сейчас и мы, и Стяуа только готовимся к официальным матчам. Мы стараемся выглядеть хорошо. Но на самом деле мы не думаем о сопернике и стараемся больше обращать внимание на себя, на свою работу.

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Всегда трудно начинать сборы. Но мы поддерживаем друг друга и с каждым днем, думаю, что мы добавляем. Думаю, что мы понемногу улучшаем свою форму и приближаемся к оптимальным кондициям", – цитирует Сидклея официальный сайт Динамо.