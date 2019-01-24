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Сідклей: Я приїхав у Динамо як лівий захисник, але якщо потрібно зіграти на інших позиціях – ніяких проблем

10:32 1190 Читать на русском
Сідклей: Я приїхав у Динамо як лівий захисник, але якщо потрібно зіграти на інших позиціях – ніяких проблем
Сідклей / фото із соцмереж

Захисник Динамо Сідклей прокоментував свій гол у ворота Стяуа та розповів про свою позицію на полі.

"Радий відзначитися, але у першу чергу хочу подякувати усім моїм партнерам, які виконали велику роботу для того, щоб у мене був цей момент для удару.

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Я приїхав до Динамо саме як лівий захисник. Але якщо тренерський штаб буде потребувати моїх послуг на інших позиціях – ніяких проблем.

Зараз і ми, і Стяуа лише готуємося до офіційних матчів. Ми намагаємося виглядати добре. Але насправді ми не думаємо про суперника і намагаємося більше звертати увагу на себе, на свою роботу.

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Завжди важко починати збори. Але ми підтримуємо один одного і з кожним днем, думаю, що ми додаємо. Гадаю, що ми потроху покращуємо свою форму і наближаємося до оптимальних кондицій", – цитує Сідклея офіційний сайт Динамо.

Товариські матчі

Динамо - Стяуа: Середа 23 січня 2019

Динамо
Матч завершено
1 : 1
Стяуа
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