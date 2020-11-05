Криштиану Роналду наконец-то сыграл в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Этот сезон в главном клубном турнире стал для португальца 18-м подряд. У Ференцвароша отметим появление в стартовом составе обоих украинских легионеров – Игоря Харатина и Александра Зубкова.

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Начало матча для команды Реброва выдалось ужасным. Ювентус открыл счет уже на 7-й минуте. Куадрадо прорвался по правому флангу и прострелил вдоль вратарской. Там Криштиану пытался замкнуть пятой, но промахнулся. Уже на дальней штанге к мячу успел Мората и забил свой третий гол в нынешней Лиге чемпионов.

Фради не утратил веру в собственные силы и начал отвечать более статусному сопернику. Моменты у ворот Щенсны возникали даже регулярнее, чем у владений Дибуса. Причем опасность создавали разные футболисты – Исаель, Сомалия, Нгуэн, Зубков. Позже украинец единолично стал самым активным. Можно вспомнить выстрел Александра на 25-й минуте – мяч пролетел над самой перекладиной.

Юве не был столь острым, как от него ожидают, но тоже не забывал об атаке. Конечно, очень старался Роналду. Дважды форвард отдавал под удар Кьезе, но Федерико упустил обе возможности. На 36-й Криштиану на пару с Моратой разорвали защиту хозяев. Альваро выводил португальца на удар по пустым воротам, но в последний момент защитники сумели выбить мяч из-под ног нападающего.

В общем, говорить о каком-то разительном преимущество Ювентуса в первом тайме говорить нельзя. Венгры правильно отреагировали на быстрый пропущенный мяч и пытались отвечать фавориту своими атаками. Однако, уйти на отдых с преимуществом в счете туринцы заслужили.

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Второй тайм начался с опасного штрафного, который заработал Роналду. Он сам взялся выполнять удар, но пробил по центру и прямо в руки Дибусу. Фради попытался перехватить инициативу, но Юве решил действовать активнее и постепенно прижал соперника к их воротам.

Даже не очень интенсивный прессинг туринцев давал свои плоды. Сами же венгры подарили мяч Роналду. Тот целил под дальнюю штангу, но совсем немного не попал. Похоже, Криш и сам уже устал от собственных промахов, поэтому решил примерить на себя роль ассистента. Португалец с правого фланга прострелил на линию штрафной, а там Мората без проблем оформил дубль.

Сразу после этого испанец уступил место на поле Пауло Дибале. Аргентинец без раздумий начал доказывать свои амбиции получать больше игрового времени. Сначала форвард пытался красиво забросить мяч в дальнюю девятку, но забил значительно проще. Дибус грубо ошибся после передачи от собственного защитника – голкипер упал и не смог вынести мяч вперед, а Дибала такого не простил – 0:3.

Через 7 минут ситуация повторилась. Дибус снова подарил мяч Дибале. Однако дубль у Пауло украл Лаша Двали – защитник Ференцвароша пытался выбить, но забил в собственные ворота. Юве мог забивать еще, но вместо этого пропустил. На последней минуте основного времени гол престижа забил Боли, с нескольких попыток таки сумев переиграть Щенсны.

Поражение оставило команду Сергея Реброва на последнем месте в квартете. Ювентус продолжает погоню за Барселоной, которая пока очков вообще не теряла.