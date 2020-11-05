Ференцварош – Ювентус – 1:4 – видео голов и обзор матча
В матче 3-го тура Лиги чемпионов команда Сергея Реброва не устояла против "Старой синьоры". Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".
Дебютный поединок нового, уже 18-го сезона подряд, для Криштиану Роналду оказался безголевым. Португалец мог отличиться уже на 7-й минуте, однако ему не хватило какого-то мгновения. Зато вместо него это сделал Мората, который удачно замкнул прострел с правого фланга от Куадрадо. Зубков в середине тайма мог выравнивать положение, но мяч после его удара коварно просвистел над перекладиной.
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Следующего гола пришлось ждать почти 50 минут. Роналду пасом нашел на линии вратарской Морату и испанец оформил дубль. Впоследствии, после вопиющей ошибки голкипера Ференцвароша, наверное самый легкий гол в своей карьере забил Дибала. Через несколько минут кипер хозяев опять нафейлил и счет стал неприличным. В конце концов на последней минуте Боли со второй попытки размочил ворота туринцев. На большее не хватило времени.
Победа позволила Ювентусу закрепиться на второй строчке турнирной таблицы группы Н, Ференцварош – замыкает квартет.
Ювентус легко разгромил Ференцварош – команда Реброва не дала забить Роналду, героями стали Мората и Дибала