Дебютный поединок нового, уже 18-го сезона подряд, для Криштиану Роналду оказался безголевым. Португалец мог отличиться уже на 7-й минуте, однако ему не хватило какого-то мгновения. Зато вместо него это сделал Мората, который удачно замкнул прострел с правого фланга от Куадрадо. Зубков в середине тайма мог выравнивать положение, но мяч после его удара коварно просвистел над перекладиной.

Роналду проводит 18-й сезон в Лиге чемпионов подряд – больше только у Касильяса

Следующего гола пришлось ждать почти 50 минут. Роналду пасом нашел на линии вратарской Морату и испанец оформил дубль. Впоследствии, после вопиющей ошибки голкипера Ференцвароша, наверное самый легкий гол в своей карьере забил Дибала. Через несколько минут кипер хозяев опять нафейлил и счет стал неприличным. В конце концов на последней минуте Боли со второй попытки размочил ворота туринцев. На большее не хватило времени.

Победа позволила Ювентусу закрепиться на второй строчке турнирной таблицы группы Н, Ференцварош – замыкает квартет.

Ювентус легко разгромил Ференцварош – команда Реброва не дала забить Роналду, героями стали Мората и Дибала