"Три раза не пустили в Галатасарай. Два последних раза это вообще жесть была. Я сидел в раздевалке, плакал. Мне звонит Фатих Терим и говорит, что у них Лига чемпионов, что я буду в первой 11-ке. А у них группа – Шальке – Конопа, Локомотив – Смол. Все болельщики Галатасарая ждали, все писали мне. И мне президент говорит, что я ни за какие деньги не пойду туда.

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Я не знаю, почему он так сделал. За меня, 33-летнего, миллион давали. Я не понимаю, сел в раздевалке и заплакал. Я шел к этому всю карьеру в Турции. После Суперкубка, когда я один обыграл... Ну, не один, обыграла команда, но мне дали лучшего игрока матча. Я привез второй трофей в этом городе. Я ему говорю: "Я сделал все, что можно, для этого клуба. Это, наверное, первый и последний трофей в вашей карьере в этом клубе. Пожалуйста, отпустите". Нет", – поделился Селезнев в интервью Брутальному футболу.

Напомним, Евгений выступал за Акхисар с 2018 по 2019 годы, помог скромному клубу выиграть Кубок Турции, после чего перебрался в Малагу. Последним клубом нападающего стал Колос из Ковалёвки, который после скандала исключил Селезнева из заявки на второй круг УПЛ.

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