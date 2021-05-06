"Селезнева точно не будет в СК Днепр-1. Он выразил мнение, что хотел бы закончить на Метеоре, прощальный матч сыграть с нами.

Президент Вереса поставил точку в слухах о переходе Селезнева

Но потом затея эта его в матче Колоса (Евгений забил в ворота СК Днепр-1 и посвятил гол старому Днепру, а после матча поссорился с Йовичевичем – Футбол 24)... Для меня он пропал, больше его нет", – признался Юрий Береза ​​в интервью SportArena.

К слову, Селезнев находится без игровой практики от зимы, когда случился скандал на сборах Колоса в Турции. Ранее сообщалось, что Верес может подписать ветерана, но президент ровенчан опроверг слухи.

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