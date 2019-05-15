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Швед викликаний до збірної України

15 травня 23:11 1838 Читать на русском
Швед викликаний до збірної України
Мар'ян Швед / Фото ФФУ

Новачок Селтіка Мар'ян Швед викликаний до табору збірної України.

Наставник національної команди України Андрій Шевченко оновив список легіонерів, які викликані на червневі матчі відбору до Євро-2020.

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До оновленого шорт-листа потрапило прізвище вінгера Селтіка Мар'яна Шведа, повідомляє офіційний сайт "кельтів".

Нагадаємо, Селтік підписав Шведа в січні за 2 мільйони євро, але спочатку залишив його у Карпатах до кінця сезону. Однак сторони вирішили, що хавбек раніше покине Львів і прибуде у Глазго.

Найближчі матчі збірна України проведе в рамках відбору до Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу, 7-го і 10 червня відповідно.

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