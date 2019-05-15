Швед викликаний до збірної України

Новачок Селтіка Мар'ян Швед викликаний до табору збірної України.

Наставник національної команди України Андрій Шевченко оновив список легіонерів, які викликані на червневі матчі відбору до Євро-2020.

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До оновленого шорт-листа потрапило прізвище вінгера Селтіка Мар'яна Шведа, повідомляє офіційний сайт "кельтів".

Нагадаємо, Селтік підписав Шведа в січні за 2 мільйони євро, але спочатку залишив його у Карпатах до кінця сезону. Однак сторони вирішили, що хавбек раніше покине Львів і прибуде у Глазго.

Найближчі матчі збірна України проведе в рамках відбору до Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу, 7-го і 10 червня відповідно.

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