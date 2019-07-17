Швед снова не попал в заявку Селтика на матч Лиги чемпионов

Украинский легионер Селтика Марьян Швед не попал в заявку на матч квалификации Лиги чемпионов против Сараево.
Украинец Марьян Швед вновь оказался вне заявки Селтика на матч Лиги чемпионов, передает официальный твиттер клуба.
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Отметим, что Швед травмировался накануне первого матча и тренеры Селтика решили не рисковать здоровьем украинца.
Напомним, Селтик принимает Сараево в ответном матче квалификации. В первом матче шотландцы одержали уверенную победу 1:3.
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