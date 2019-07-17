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Швед снова не попал в заявку Селтика на матч Лиги чемпионов

22:07 38 Читати українською
Швед снова не попал в заявку Селтика на матч Лиги чемпионов
Марьян Швед / SNS Group

Украинский легионер Селтика Марьян Швед не попал в заявку на матч квалификации Лиги чемпионов против Сараево.

 

Украинец Марьян Швед вновь оказался вне заявки Селтика на матч Лиги чемпионов, передает официальный твиттер клуба.

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Отметим, что Швед травмировался накануне первого матча и тренеры Селтика решили не рисковать здоровьем украинца.

Напомним, Селтик принимает Сараево в ответном матче квалификации. В первом матче шотландцы одержали уверенную победу 1:3.

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Украинцы за рубежом Селтик - Сараево Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик Лига чемпионов
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