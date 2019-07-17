Швед знову не потрапив до заявки Селтіка на матч Ліги чемпіонів

Український легіонер Селтіка Мар'ян Швед не потрапив до заявки команди на матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти Сараєва.
Українець Мар'ян Швед знову опинився поза заявкою Селтіка на матч Ліги чемпіонів, передає офіційний твіттер клубу.
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Зазначимо, що Швед травмувався напередодні першого матчу і тренери Селтіка вирішили не ризикувати здоров'ям українця.
Нагадаємо, Селтік приймає Сараєво у матчі-відповіді кваліфікації. В першому матчі шотландці здобули впевнену перемогу 1:3.
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