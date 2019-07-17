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Швед знову не потрапив до заявки Селтіка на матч Ліги чемпіонів

22:04 522 Читать на русском
Швед знову не потрапив до заявки Селтіка на матч Ліги чемпіонів
Мар'ян Швед / SNS Group

Український легіонер Селтіка Мар'ян Швед не потрапив до заявки команди на матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти Сараєва.

 

Українець Мар'ян Швед знову опинився поза заявкою Селтіка на матч Ліги чемпіонів, передає офіційний твіттер клубу.

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Зазначимо, що Швед травмувався напередодні першого матчу і тренери Селтіка вирішили не ризикувати здоров'ям українця.

Нагадаємо, Селтік приймає Сараєво у матчі-відповіді кваліфікації. В першому матчі шотландці здобули впевнену перемогу 1:3.

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Теги
Українці за кордоном Селтік - Сараєво Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік Ліга чемпіонів
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