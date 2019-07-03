Швед как великолепное оружие Селтика – британские СМИ и фаны оценили тяжелый старт украинца, прикоснувшегося к истории

Украинский вингер Марьян Швед продолжает быть важной темой для шотландских фанатов и журналистов. Новичок Селтика сыграл почти весь матч против Санкт-Галлена, отличиться не сумел, но показал, чем может пригодиться в той же ЛЧ.
Шотландский гранд завершил первый этап подготовки к новому сезону Премьер-лиги, выиграв 2 матча и сыграв вничью. Швед против Санкт-Галлена провел на поле 78 минут, мог как забить сам, так и стать ассистентом, если бы партнер не продемонстрировал ужасный прием мяча. От воспитанника Карпат ждали чего-то особенного со старта, однако пока 21-летний украинец не показал себя во всей красе. Фанатский портал 67hailhail считает: "Будет справедливо сказать, что его дебют в составе "обручей" не стал молниеносным. Украинский новичок появился на поле в двух матчах (победном с австрийским Винером и ничейном со швейцарским Санкт-Галленом).
"Швед – лучший игрок в мире": фанаты Селтика довольны дебютом украинца в победном матче "кельтов"
От Марьяна ждали великих вещей практически мгновенно учитывая потрясающую форму, которую он демонстрировал в Карпатах во второй половине прошлого сезона. Однако, вероятно, вингеру потребуется немного времени, чтобы привыкнуть к новой обстановке. Пока что он выглядел немного усталым и неуверенным, но все это не похоже на нечто роковое, которое с течением времени не удастся улучшить.
Швед обладает прекрасной доставкой мяча. Уже сейчас заметет один положительный момент его презентации в футболке Селтика. Швед взял на себя некоторое количество корнеров в Швейцарии, и большинство из них вырезались в опасные зоны. У Селтика не было действительно качественного исполнителя стандартов со времени ухода Стюарта Армстронга прошлым летом. Игрок Саутгемптона регулярно ассистировал партнерам из мертвых ситуаций, и было бы приятно видеть Шведа, который делает то же самое.
С такими людьми, как Йозо Шимунович, Кристоффер Айер и новый в наших рядах Кристофер Жульен теперь у "кельтов" есть огромное присутствие в воздухе. Если 21-летний Швед сможет продолжить поставки качественных передач, мы сможем отпраздновать не один гол после стандартных положений".
Football Scotland отмечает, что за неделю до старта в квалификации ЛЧ Швед вышел в старте сильного состава, где его партнерами стали звездные для Селтика Скотт Браун, Каллум Макгрегор, Джейс Форрест или Одсон Эдуар. Это также был первый в истории клубов из Шотландии матч, в котором судьи использовали VAR – таким образом Швейцарская федерация футбола тренирует применения видеоассистентов арбитра перед стартом нового сезона.
Причем у видеоповторов была весомая роль в ходе матча. Сначала VAR определил, что Селтик должен пробить пенальти за игру рукой (Эдуар не реализовал), а на 76-й минуте за брутальный прием удалили Шимуновича – теперь шотландцы переживают, как бы из-за этого досадного момента хорватский защитник не пропустил дебютный официальный матч в Лиге чемпионов (против Сараево 9 июля), ибо прецеденты были.
Не обошлось без другого прикосновения к истории с комичным привкусом. Санкт-Галлен, который в частности матчем с чемпионом Шотландии решил отпраздновать свое 140-летие, опубликовал оригинальные стартовые составы, где не нашлось места... никакому Шведу. Дело в том, что швейцарцы использовали старый ростер своего соперника, где под 20-м номером выступал Боята, который теперь является игроком Герты. Тот самый курьез касался, возможно, лучшего у гостей Майки Джонстона, чей 19-й номер приписали Скотту Аллену, также покинувшему Глазго.
В целом же именно этот состав и будет основным в начале пути Селтика в ЛЧ, если не случится травм или других форс-мажоров, считает The Sun. Ради того, чтобы украинец быстрее начал адаптироваться на своем правом фланге, шотландского игрока года Форреста переместили на позицию под нападающими. "Швед, очевидно, талантливый парень, но, кажется, он перестарался в том, чтобы впечатлить своего нового тренера Леннона".
Некоторые фанаты Селтика остались очень разочарованы действиями бывшего лидера Карпат, "мистера 15 голов", как его уже успели окрестить за достижение в последнем львовском сезоне. На левом фланге значительно активнее и увереннее выглядел 20-летний Майки Джонстон. "Непопулярное мнение. Майки Джонстон лучше Шведа".
Однако на самом деле мнения серьезно разделились и похоже на то, что у Марьяна все же больше поддержки и готовых потерпеть сторонников. "Шведу может понадобиться немного времени на адаптацию, но говорю вам – его передачи со стандартов хорошо выглядели. Именно то, чего нам не хватало уже давно".
Некоторые фанаты стали слишком критически оценивать игру Шведа, которому не все удавалось в стартовых матчах за Селтик, но больше таких, которые защищают украинца. "Заметьте, что после первых нескольких игр Дембеле его тоже назвали пустым местом. Дайте Шведу шанс".
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