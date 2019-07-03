Швед как великолепное оружие Селтика – британские СМИ и фаны оценили тяжелый старт украинца, прикоснувшегося к истории

Украинский вингер Марьян Швед продолжает быть важной темой для шотландских фанатов и журналистов. Новичок Селтика сыграл почти весь матч против Санкт-Галлена, отличиться не сумел, но показал, чем может пригодиться в той же ЛЧ.

Шотландский гранд завершил первый этап подготовки к новому сезону Премьер-лиги, выиграв 2 матча и сыграв вничью. Швед против Санкт-Галлена провел на поле 78 минут, мог как забить сам, так и стать ассистентом, если бы партнер не продемонстрировал ужасный прием мяча. От воспитанника Карпат ждали чего-то особенного со старта, однако пока 21-летний украинец не показал себя во всей красе. Фанатский портал 67hailhail считает: "Будет справедливо сказать, что его дебют в составе "обручей" не стал молниеносным. Украинский новичок появился на поле в двух матчах (победном с австрийским Винером и ничейном со швейцарским Санкт-Галленом).

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От Марьяна ждали великих вещей практически мгновенно учитывая потрясающую форму, которую он демонстрировал в Карпатах во второй половине прошлого сезона. Однако, вероятно, вингеру потребуется немного времени, чтобы привыкнуть к новой обстановке. Пока что он выглядел немного усталым и неуверенным, но все это не похоже на нечто роковое, которое с течением времени не удастся улучшить.

Швед обладает прекрасной доставкой мяча. Уже сейчас заметет один положительный момент его презентации в футболке Селтика. Швед взял на себя некоторое количество корнеров в Швейцарии, и большинство из них вырезались в опасные зоны. У Селтика не было действительно качественного исполнителя стандартов со времени ухода Стюарта Армстронга прошлым летом. Игрок Саутгемптона регулярно ассистировал партнерам из мертвых ситуаций, и было бы приятно видеть Шведа, который делает то же самое.

С такими людьми, как Йозо Шимунович, Кристоффер Айер и новый в наших рядах Кристофер Жульен теперь у "кельтов" есть огромное присутствие в воздухе. Если 21-летний Швед сможет продолжить поставки качественных передач, мы сможем отпраздновать не один гол после стандартных положений".

Football Scotland отмечает, что за неделю до старта в квалификации ЛЧ Швед вышел в старте сильного состава, где его партнерами стали звездные для Селтика Скотт Браун, Каллум Макгрегор, Джейс Форрест или Одсон Эдуар. Это также был первый в истории клубов из Шотландии матч, в котором судьи использовали VAR – таким образом Швейцарская федерация футбола тренирует применения видеоассистентов арбитра перед стартом нового сезона.

Причем у видеоповторов была весомая роль в ходе матча. Сначала VAR определил, что Селтик должен пробить пенальти за игру рукой (Эдуар не реализовал), а на 76-й минуте за брутальный прием удалили Шимуновича – теперь шотландцы переживают, как бы из-за этого досадного момента хорватский защитник не пропустил дебютный официальный матч в Лиге чемпионов (против Сараево 9 июля), ибо прецеденты были.

Не обошлось без другого прикосновения к истории с комичным привкусом. Санкт-Галлен, который в частности матчем с чемпионом Шотландии решил отпраздновать свое 140-летие, опубликовал оригинальные стартовые составы, где не нашлось места... никакому Шведу. Дело в том, что швейцарцы использовали старый ростер своего соперника, где под 20-м номером выступал Боята, который теперь является игроком Герты. Тот самый курьез касался, возможно, лучшего у гостей Майки Джонстона, чей 19-й номер приписали Скотту Аллену, также покинувшему Глазго.

Shved & Johnston ........ instead of Boyata & Allan ‍♂️ — Celtic Uncovered (@UncoveredCeltic) 2 липня 2019 р.

В целом же именно этот состав и будет основным в начале пути Селтика в ЛЧ, если не случится травм или других форс-мажоров, считает The Sun. Ради того, чтобы украинец быстрее начал адаптироваться на своем правом фланге, шотландского игрока года Форреста переместили на позицию под нападающими. "Швед, очевидно, талантливый парень, но, кажется, он перестарался в том, чтобы впечатлить своего нового тренера Леннона".

Некоторые фанаты Селтика остались очень разочарованы действиями бывшего лидера Карпат, "мистера 15 голов", как его уже успели окрестить за достижение в последнем львовском сезоне. На левом фланге значительно активнее и увереннее выглядел 20-летний Майки Джонстон. "Непопулярное мнение. Майки Джонстон лучше Шведа".

Unpopular opinion. Mikey Johnston is better than shved — Martin Boyle (@MartinBoyle88) 2 липня 2019 р.

Однако на самом деле мнения серьезно разделились и похоже на то, что у Марьяна все же больше поддержки и готовых потерпеть сторонников. "Шведу может понадобиться немного времени на адаптацию, но говорю вам – его передачи со стандартов хорошо выглядели. Именно то, чего нам не хватало уже давно".

Shved might take a bit of time to settle in but I’ll tell you what his set piece delivery’s looked good. Exactly what we’ve been lacking for a while now — Alan Rafferty (@AlanRaff81) 2 липня 2019 р.

Некоторые фанаты стали слишком критически оценивать игру Шведа, которому не все удавалось в стартовых матчах за Селтик, но больше таких, которые защищают украинца. "Заметьте, что после первых нескольких игр Дембеле его тоже назвали пустым местом. Дайте Шведу шанс".

Mind Dembele's 1st few games folk were labelling him a dud. Give Shved a chance ffs — Rachael (@maradoddsy7) 2 липня 2019 р. "Некоторым надо остыть в вопросе Шведа. Мы приобрели его за 2 миллиона, не за 20. Он не Лерой Сане. То же касается тех, кто готов списать его после двух матчей". Some folk need to chill out about Shved. We got the guy for 2m not 20, he's not Leroy Sane. Same for the fans writing him off after 2 games. It's fine getting excited about a new signing, but perspective and a bit of patience required. 2 things in short supply on Celtic twitter — Eeramacaroonbar (@Eeramacaroonbar) 2 липня 2019 р. Шведа списывают после 2-х спаррингов? Это нравится далеко не всем фанам Селтика. "Ему 21 год, он переезжает в новую команду в другой стране. То, что половина твиттера рисует его украинским Месси, не помогает. Паренек будет великолепен". 21 and moving to new team in new country didn’t help half of twitter painted him as some Ukrainian Messi. The boy will be fine — Daryl (@darylbhoy) 2 липня 2019 р. "Швед уже переживает тяжелый период с некоторыми фанатами Селтика. Черт побери". shved getting a hard time of some celtic fans already



holy shit — Jamie (@JamD1888) 2 липня 2019 р. "О Боже, некоторые фаны уже списали Шведа. Тогда давайте вы поедете в Украину и посмотрим, насколько быстро адаптируетесь к новой работе и сотрудникам. Полнейшие клоуны". Jesus Christ man already folk have written Shved off. On you go over to Ukraine and see how quickly you settle into a new job & work mates. Utter clowns — Chris (@BigDoc87) 2 липня 2019 р. "Что же, надеюсь, что Швед еще просто физически не готов..." Well I’m hoping Shved is just unfit... — Pol MacFhionnghaile ?????? (@mcginleybhoy) 2 липня 2019 р.

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