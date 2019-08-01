Швед рассказал о первом голе за Селтик, отношениях с тренером и любви к фанатам

Марьян Швед поделился эмоциями от первого официального матча за Селтик, в котором он отметился великолепным голом.

"Только получил мяч, то знал, что хочу забить. Это очень важный гол для меня, как в карьере в Селтике, так и в целом. Был в восторге, когда все же мяч оказался в сетке. Думаю, это было заметно по моему празднованию, люблю фанатов Селтика.

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Тренер остался доволен всей командой после матча. Мы были рады победе, 7:0 по сумме двух матчей. Леннон - очень хороший тренер, он очень добр ко мне. Независимо от соперника, надеюсь, мой первый гол за Селтик – лишь первый из многих", – сказал Швед в комментарии официальному сайту Селтика.

Отметим, что по сумме двух матчей Селтик разбил Нымме Калью со счетом 7:0. Следующим соперником шотландцев в Лиге чемпионов 2019/20 станет румынский Клуж.

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