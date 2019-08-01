toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЗАРЯ - БУДУЧНОСТЬ КАРПАТЫ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Швед рассказал о первом голе за Селтик, отношениях с тренером и любви к фанатам

14:49 34 Читати українською
Швед рассказал о первом голе за Селтик, отношениях с тренером и любви к фанатам
Марьян Швед / Фото ФК Селтик

Марьян Швед поделился эмоциями от первого официального матча за Селтик, в котором он отметился великолепным голом.

 

"Только получил мяч, то знал, что хочу забить. Это очень важный гол для меня, как в карьере в Селтике, так и в целом. Был в восторге, когда все же мяч оказался в сетке. Думаю, это было заметно по моему празднованию, люблю фанатов Селтика.

Швед забил фантастический гол в Лиге чемпионов, ярко дебютировав за Селтик

Тренер остался доволен всей командой после матча. Мы были рады победе, 7:0 по сумме двух матчей. Леннон - очень хороший тренер, он очень добр ко мне. Независимо от соперника, надеюсь, мой первый гол за Селтик – лишь первый из многих", – сказал Швед в комментарии официальному сайту Селтика.

Отметим, что по сумме двух матчей Селтик разбил Нымме Калью со счетом 7:0. Следующим соперником шотландцев в Лиге чемпионов 2019/20 станет румынский Клуж.

"Чернобыльский Месси" в ожидании культового номера в Селтике: взрывная реакция фанатов на фантастический гол Шведа в ЛЧ

blog_ava
Динамо на выезде легко победило Карпаты: пресный футбол киевлян, проблемы "львов" с атакой и возвращение Цыганкова
00:45
771
Теги
Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик Лига чемпионов Украинцы за рубежом Нил Леннон Нил Леннон Нымме Калью - Селтик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
36
мин
Заря
19:00
Будучность
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук