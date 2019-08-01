Швед розповів про перший гол за Селтік, стосунки з тренером і любов до фанатів

Мар'ян Швед поділився емоціями від першого офіційного матчу за Селтік, в якому він відзначився чудовим голом.

"Щойно отримав м'яч, то знав, що хочу забити. Це дуже важливий гол для мене, як у кар'єрі в Селтіку, так і в цілому. Був в захваті, коли все ж м'яч опинився в сітці. Думаю, це було помітно по моєму святкуванню, люблю фанатів Селтіка.

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Тренер залишився задоволеним всією командою після матчу. Ми були раді перемозі, 7:0 за сумою двох матчів. Леннон – дуже хороший тренер, він дуже добрий до мене. Незалежно від суперника, сподіваюся, мій перший гол за Селтік – лише перший з багатьох", – сказав Швед в коментарі офіційному сайту Селтіка.

Відзначимо, що за сумою двох матчів Селтік розбив Нимме Калью з рахунком 7:0. Наступним суперником шотландців у Лізі чемпіонів 2019/20 стане румунський Клуж.

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