Швеция – Польша – видео голов
Швеция и Польша встречаются в 3 туре группового этапа Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Швеция – Польша.
Шведы взялись за дело со стартового свистка и открыли счет уже на 2-й минуте. Это Эмиль Форсберг подхватил мяч после единоборства Исака с защитником, обыграл соперника и классно пробил мимо Щенсны.
Швеция – Польша: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Несмотря на доминирование поляков на старте второго тайма снова Форсберг удвоил преимущество "сине-желтых". Но главная звезда поляков Роберт Левандовски сумел красивым голом сократить отставание, а затем и сравнял счет.
За минуту до финального свистка, когда игроки Польши полностью сосредоточились на воротах соперника, шведы выпрыгнули в контратаку и вырвали победу, а с ней и путевку в плей-офф с первого места группы Е.
Видео гола Форсберга: