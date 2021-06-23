Шведы взялись за дело со стартового свистка и открыли счет уже на 2-й минуте. Это Эмиль Форсберг подхватил мяч после единоборства Исака с защитником, обыграл соперника и классно пробил мимо Щенсны.

Швеция – Польша: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Несмотря на доминирование поляков на старте второго тайма снова Форсберг удвоил преимущество "сине-желтых". Но главная звезда поляков Роберт Левандовски сумел красивым голом сократить отставание, а затем и сравнял счет.

За минуту до финального свистка, когда игроки Польши полностью сосредоточились на воротах соперника, шведы выпрыгнули в контратаку и вырвали победу, а с ней и путевку в плей-офф с первого места группы Е.

Видео гола Форсберга: