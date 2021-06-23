Сборная Украины продолжит борьбу на Евро-2020. "Сине-желтые" стали одной из лучших команд, занявших третьи места в своих группах.

Сборная Швеции победила Польшу (3:2) в валидольном матче, а Испания уверенно разгромила Словакию (5:0). Именно такие результаты в группе Е удовлетворяли "сине-желтых".

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Соответственно, Украина впервые в своей истории сыграет в плей-офф чемпионата Европы. Теперь наша главная команда ждет завершения матчей квартета F, чтобы узнать окончательного соперника на стадии 1/8 финала Евро-2020. С очень большой вероятностью нашим оппонентом будет сборная Швеции.

Напомним, групповой этап чемпионата Европы для подопечных Андрея Шевченко стартовал в Амстердаме, где они в ярком матче уступили команде Нидерландов со счетом 2:3.

После этого делегация сборной Украины перебралась в Бухарест, где команда провела еще два поединка. Сначала "сине-желтые" не без проблем обыграли Северную Македонию (2:1). Поэтому в последнем туре Украине было достаточно ничьей, вместо этого игра завершилась минимальной победой Австрии (0:1).

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