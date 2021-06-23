Скандинавы решили шокировать "Кадру", которой нужна была победа любой ценой, молниеносным стартом. Попытка оказалась удачной. Гол шведы организовали за каких-то 80 с хвостиком секунд.

Исак получил передачу на подступах к штрафной после подачи с правого фланга "сине-желтых", но потерял равновесие после силового приема соперника. Однако мяч подхватил Эмиль Форсберг, убежал от защитника левее и классно пробил мимо Щенсны.

Шокированная Польша выпала из игры минут на 15. Зато Швеция в этот игровой отрезок продолжила плести кружева своих атак, хотя до реальных обострений у ворот поляков дело так и не дошло.

Вскоре "Кадра" оправилась и мгновенно создала супермомент! Это Левандовски после навеса от углового флажка пробил по центру, Ольсен перевел мяч в перекладину, а форвард Баварии на добивании еще раз потряс каркас ворот.

Эта упущенная возможность стала водоразделом в первом тайме, после которого контроль над игрой взяла сборная Польши. Но несмотря на огромное желание, до перерыва команда Паулу Соузы создала лишь один реальный момент. На 45+1-й минуте Левандовски пятой сбросил под удар Зелиньски, однако его выстрел парировал Ольсен.

Старт второй половины снова был за поляками. Вот Зелиньски метров с 25-ти вновь проверил на бдительность шведского голкипера (сэйв), а еще пять минут спустя Крыховяк метил в ближний угол, но Ольсен снова спас.

На рубеже часа игрового времени команды выдали сумасшедшую трехминутку. Выдержав серию атак Польши, шведы убежали в быструю контратаку, Кулусевски сбросил под удар Форсбергу на линию штрафной, а Эмиль мастерски пробил с лета!

Пропущенный мяч не оконфузил поляков. Лидерские качества в необходимый момент проявил Левандовски. Роберт на 61-й минуте протащил мяч по левому флангу и по диагонали роскошно положил в дальний верхний угол – 2:1.

Еще через 4 минуты "Кадра" вообще выровняла положение: Франковски с фланга прострелил на Шверчока, который только подставил ногу под мяч, но лайнсмен поднял флажок – офсайд. VAR через несколько мгновений подтвердил правоту судейской бригады.

Серия замен от тренерского штаба сборной Польши на время уменьшила атакующий пыл "Кадры". Однако, с течением времени поляки начали снова грузить мяч в последнюю треть поля и нагнетать ситуацию у ворот Ольсена.

В конце концов, это привело к голу на 84-й минуте. Франковски подал с левого фланга в центр штрафной, где мимо мяча пролетел защитник Швеции, и Роберт Левандовски принял сферу в гордом одиночестве и вторым касанием точно пробил низом – 2:2!

Польская сборная побежала вперед всеми силами вырывать место в плей-офф чемпионата Европы, но больше редуты Швеции не сбоили. Зато победу вырвали именно скандинавы! На 90+4-й умница Кулусевски организовал выход Виктора Классона на свидание со Щенсны, и тот хладнокровно подсек над кипером – 3:2!

Эта победа позволила сборной Швеции выиграть группу E и одновременно вывести в 1/8 финала турнира сборную Украины.