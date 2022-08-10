Киевляне подготовились к ответному матчу 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сделав несколько проукраинских баннеров. Однако стюардам не понравился текст. Очевидно, они сторонники циничного лозунга о "спорте вне политики".

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На одном полотне было написано "Помните об Оленовке", а на другом "Спасите военнопленных Азова". В конце концов, австрийцы таки увидели баннеры киевлян – болельщики вывесили их над автомобильной дорогой.

Напомним, Динамо в овертайме таки дожило Штурм и одержало победу. Команда Мирчи Луческу вышла в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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