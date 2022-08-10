Кияни підготувалися до матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, зробивши кілька проукраїнських банерів. Однак стюардам не сподобався текст. Вочевидь, вони прихильники цинічного гасла про "спорт внє палітікі".

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На одному полотні було написано "Пам'ятайте про Оленівку", а на іншому "Врятуйте військовополонених Азова". Зрештою, австрійці таки побачили банери киян – уболівальники вивісили над автомобільною дорогою.

Нагадаємо, Динамо у овертаймі таки дотисло Штурм і здобуло перемогу. Команда Мірчі Луческу вийшла у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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