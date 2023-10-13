СаШо отвечал на вопросы своих подписчиков в Instagram. Один из них попросил назвать троих игроков, которых Шовковский считает лучшими в истории футбола. Однако это были слишком жесткие требования.

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"Я хотел бы выделить четырех легендарных футболистов: Пеле, Марадона, Месси, Роналду", – написал Шовковский.

К слову, прямо на футбольном поле Шовковский дважды встречался с Месси (Динамо проиграло оба матча Барселоне, а Лео забил два гола). Против Роналду также было два поединка (Динамо также дважды уступило МЮ, а Криштиану записал в свой актив три мяча).

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