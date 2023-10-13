Шовковський вибрав найкращих футболістів за всю історію – у списку легенди Динамо чотири прізвища
Колишній голкіпер збірної України Олександр Шовковський не зміг сформувати трійку найкращих.
СаШо відповідав на запитання своїх підписників у Instagram. Один із них попросив назвати трьох гравців, яких Шовковський вважає найкращими в історії футболу. Однак це були занадто жорсткі вимоги.
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"Я хотів би відзначити чотирьох легендарних футболістів: Пеле, Марадона, Мессі, Роналду", – написав Шовковський.
До слова, безпосередньо на футбольному полі Шовковський двічі зустрічався з Мессі (Динамо програло обидва матчі Барселоні, а Лео забив два голи). Проти Роналду також було два поєдинки (Динамо також двічі поступилося МЮ, а Кріштіану записав у свій актив три м'ячі).
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