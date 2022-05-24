"Многие игроки в разном состоянии – это видно. Главный тренер с тренерским штабом комбинируют стартовые составы, чтобы всех подвести под единое целое. Возвращаются легионеры понемногу.

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Поэтому эти последние две недели будут главными. Как ребята подойдут без травм. Мы видим, что там Попов выбыл. Чтобы никто не травмировался, чтобы все были в хорошем физическом состоянии. Я думаю, что все будет хорошо у нас", – поделился Шевчук в комментарии Футбол News.

Напомним, 1 июня Украина сойдется с Шотландией в рамках полуфинала плей-офф отбора в ЧМ-2022. Победитель пары встретится с Уэльсом в битве за путевку на Мундиаль.

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