Вингер сборной Украины Михаил Мудрик рассказал об эмоциях после победы над Шотландией в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2022.

"Я чувствую гордость за Украину. Нам удалось сделать небольшой шаг для победы на футбольном фронте. У Шотландии была очень хорошая поддержка. Нас это не пугало, напротив, давало дополнительную мотивацию и заводило", – отметил Мудрик в комментарии Футбол News.

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Добавим, что Украина победила Шотландию (3:1) и вышла в финал плей-офф отбора к ЧМ-2022, голами за "сине-желтых" отличились Ярмоленко, Яремчук и Довбик.

Следующим соперником сборной Украины в борьбе за путевку на ЧМ-2022 станет Уэльс. Матч состоится 5 июня в Кардиффе, начало в 19:00.

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