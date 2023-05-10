Бывший нападающий Милана Андрей Шевченко высказал свои слова поддержки "россонери" перед важным матчем.

Шевченко в своем твиттере вспомнил, как в свое время противостоял Интеру в четвертьфинале Лиги чемпионов, и поддержал свой экс-клуб.

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"Особенная игра, неповторимые эмоции. Удачи, ребята", – написал Шевченко в заметке с фотографиями со времен своих выступлений за "россонери".

К слову, уже сегодня, 10 мая, Милан встретится с Интером в первом полуфинале Лиги чемпионов. Ответный матч запланирован на 16 мая.

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