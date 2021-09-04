Андрей Шевченко убежден, что сборная Украины под его руководством могла пройти дальше, чем 1/4 финала Евро.

"Конечно, мы довольны, но могли сыграть лучше. Почему не удалось? В первую очередь, наверное, травмы ведущих игроков. Пошла смена поколений, не хватало Коноплянки – игрока, который имел очень большой вес для нас.

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По ходу нам пришлось менять систему игры. Когда мы не имели наших вингеров, нам приходилось маневрировать – играли в 5-3-2. Эти все схемы мы использовали, потому что видели, какой у команды потенциал", – цитирует Шевченко Tribuna.

Напомним, на Евро сборная Украины дошла до 1/4 финала, где крупно уступила Англии (0:4).

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