Андрій Шевченко переконаний, що збірна України під його керівництвом могла пройти далі, ніж 1/4 фіналу Євро.

"Звичайно, ми задоволені, але могли зіграти краще. Чому не вдалося? В першу чергу, напевно, травми провідних гравців. Пішла зміна поколінь, не вистачало Коноплянки – гравця, який мав дуже велику вагу для нас.

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По ходу нам довелося міняти систему гри. Коли ми не мали наших вінгерів, нам доводилося маневрувати – грали в 5-3-2. Ці всі схеми ми використовували, тому що бачили, який у команди потенціал", – цитує Шевченка Tribuna.

Нагадаємо, на Євро збірна України дійшла до 1/4 фіналу, де розгромно поступилася Англії (0:4).

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