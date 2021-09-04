Шевченко признался, кто в сборной Украины добился наибольшего прогресса под его руководством
Экс-тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко поделился мыслями относительно своих бывших подопечных.
"Кто при мне добился наибольшего прогресса? Однозначно, Малиновский и Зинченко. Матвиенко, Забарный – я буду называть всю команду.
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Есть разные периоды – 3-4 месяца кто-то находится в лучшей форме. Лидером на чемпионате Европы однозначно был Андрей Ярмоленко. Не имея игровой практики, он приехал – и с первых дней мы видели эту искру в глазах.
Когда приехал Малиновский, у него уже были проблемы, о которых я знал давно. С этой проблемой он доиграл сезон за Аталанту.
Мне трудно объяснить, что было с Цыганковым, потому что я как тренер общаюсь с врачами. Если футболист не чувствует себя хорошо, чтобы тренироваться, то он этого не делает. Есть немножко расстройство, потому что Виктор – если бы он подошел в лучшей форме – мог бы сделать разницу. Нам не хватало его", – цитирует Шевченко ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, Шевченко попрощался со сборной Украины 1 августа.
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