"Кто при мне добился наибольшего прогресса? Однозначно, Малиновский и Зинченко. Матвиенко, Забарный – я буду называть всю команду.

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Есть разные периоды – 3-4 месяца кто-то находится в лучшей форме. Лидером на чемпионате Европы однозначно был Андрей Ярмоленко. Не имея игровой практики, он приехал – и с первых дней мы видели эту искру в глазах.

Когда приехал Малиновский, у него уже были проблемы, о которых я знал давно. С этой проблемой он доиграл сезон за Аталанту.

Мне трудно объяснить, что было с Цыганковым, потому что я как тренер общаюсь с врачами. Если футболист не чувствует себя хорошо, чтобы тренироваться, то он этого не делает. Есть немножко расстройство, потому что Виктор – если бы он подошел в лучшей форме – мог бы сделать разницу. Нам не хватало его", – цитирует Шевченко ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Шевченко попрощался со сборной Украины 1 августа.

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