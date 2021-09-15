Шериф U-19 – Шахтер U-19: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА
Шериф U-19 в рамках группового этапа Юношеской лиги УЕФА принимает Шахтер U-19. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА Шериф U-19 – Шахтер U-19 начнётся в 12:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Shakhtar TV", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Шериф U-19: Думенко – Иким, Хатман, Маракуца – Коваль, Костин, Скуртул, Пикус – Кучерявенко, Погребан, Форов
Запасные: Савочка, Филипов, Яцко, Ковальщи, Ялоба, Колиш, Спатар
Шахтер U-19: Твардовский – Капинус, Козик, Фарина, Булеза – Сигеев, Лысенко, Гулько – Глущенко, Гончарук, Векленко
Запасные: Кравец, Гаврилюк, Савченко, Бако, Роспутко, Пушкарёв, Погорелый
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