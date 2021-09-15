Шериф U-19 – Шахтар U-19: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА
Шериф U-19 в рамках групового етапу Юнацької ліги УЄФА приймає Шахтар U-19. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА Шериф U-19 – Шахтар U-19 розпочнеться о 12:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Shakhtar TV", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Шериф U-19: Думенко – Ікім, Хатман, Маракуца – Коваль, Костін, Скуртул, Пікус – Кучерявенко, Погребан, Форов
Запасні: Савочка, Філіпов, Яцко, Ковальщі, Ялоба, Коліш, Спатар
Шахтар U-19: Твардовський – Капінус, Козик, Фаріна, Булеза – Сігєєв, Лисенко, Гулько – Глущенко, Гончарук, Векленко
Запасні: Кравець, Гаврилюк, Савченко, Бако, Роспутко, Пушкарьов, Погорєлий
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