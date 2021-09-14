"Публично разъясняю ситуацию. Много писем и сообщений от друзей, коллег, журналистов. С Ефимом Коноплей после матча с Чехией общалась одна из моих молодых коллег. Не я лично. Они вели переписку в соцсетях. Это личные сообщения, из этических соображений их никто не показывал – ни одна сторона.

Конопля нецензурно высказывался на просьбу об интервью, игрокам Динамо и Шахтера стоит снять "корону", – журналист

Но история такова, что игрок Шахтера оскорбил журналистку. Ответил некорректно, довел ее до слез. Так мы услышали из его уст. Поскольку такая ситуация повторилась в очередной раз с нашими коллегами, я решил больше не молчать в эфире. Многие игроки Динамо и Шахтера не снимают корону. И позволяют себе грубость, дерзость в сторону СМИ.

На этот раз именно со стороны Конопли нецензурщины, как оказалось, не было. Теперь это точно стало известно! Но его реакция на смс вызвала разочарование в профессии, коллега никогда не думала, что так поступают с журналистами, что это теперь норма (хотя это была обычная просьба, а не провокация). Можно же всегда найти компромисс. Случаи с хамством и грубым ухаживанием за девушками-журналистками именно Конопли не касаются. Это уже другая история, которая набирает обороты. В будущем есть желание предоставлять по возможности видеозаписи. Хотя не хочется портить игрокам репутацию.

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Если говорить о Конопле, то, скорее, погорячились все, возникло недоразумение. Но на будущее все надеются, что отношение к СМИ изменится, будет взаимное уважение. Примеры для других – Степаненко, Кривцов, Пятов, Бондарь, Мораес. Чтобы все уважали и ценили работу друг друга. Все же в одном корабле, одна команда, которая должна развивать украинский футбол.

Уже вчера к нашей коллеге обратился президент одного из двух топ-клубов УПЛ. Пообещал поддержку и даже в случае необходимости охрану. Респект! Надеемся на дальнейшее понимание и правильные выводы", – написал Ящук в Instagram.

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