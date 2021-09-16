"В моем прогнозе Шахтер ожидал сюрприз в Тирасполе. Так и получилось. Уверен, что в этой победе Шерифа огромная заслуга главного тренера, украинского специалиста Юрия Вернидуба.

Шериф – Шахтер – 2:0 – видео голов и обзор матча

Его подопечные сегодня порадовали высокой игровой дисциплиной и почти максимальной реализацией голевых моментов. И это речь о команде, большинство футболистов которой – малоизвестные.

Шахтер? Опять беззубость в атаке, снова Андрей Пятов не выручил, снова элементарные ошибки защитников при подстраховке. С такой игрой "горнякам" будет очень сложно бороться за высокие места в группе.

А в Тирасполе время задуматься о возведении памятника Юрию Вернидубу, благодаря которому Шериф впервые пробился в групповой турнир Лиги чемпионов. Помнится, в свое время и руководство Шахтера собиралось так возвеличить в Донецке Мирча Луческу", – сказал Гецко для Meta-ratings.

Напомним, для молдавского Шерифа это дебютное выступление в групповом этапе Лиги чемпионов.

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