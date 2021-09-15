Шериф – Шахтер: видео гола – Адама Траоре шокировал "горняков"
20:08 - Читати українською
Шахтер встречается с Шерифом Вернидуба в 1-м туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Шериф – Шахтер на Футбол 24.
Шахтер начал борьбу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов матчем в Молдове против тираспольского Шерифа.
Шериф – Шахтер: онлайн-трансляция матча ЛЧ
Счет удалось открыть уже на 16-й минуте. Сделали это хозяева – Криштиану промчался по левому флангу и подал в штрафную, где Адама Траоре мощно вогнал мяч в сетку над Пятовым.
Шериф - Шахтер: видео гола Адама Траоре:
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