Шахтер встречается с Шерифом Вернидуба в 1-м туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Шериф – Шахтер на Футбол 24.

Шахтер начал борьбу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов матчем в Молдове против тираспольского Шерифа.

Шериф – Шахтер: онлайн-трансляция матча ЛЧ

Счет удалось открыть уже на 16-й минуте. Сделали это хозяева – Криштиану промчался по левому флангу и подал в штрафную, где Адама Траоре мощно вогнал мяч в сетку над Пятовым.

Шериф - Шахтер: видео гола Адама Траоре: