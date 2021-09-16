"У моєму прогнозі Шахтар очікував сюрприз у Тирасполі. Так і вийшло. Упевнений, що в цій перемозі Шерифа величезна заслуга головного тренера, українського фахівця Юрія Вернидуба.

Шериф – Шахтар – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Його підопічні сьогодні потішили високою ігровою дисципліною і майже максимальної реалізацією гольових моментів. І це мова про команду, більшість футболістів якої – маловідомі.

Шахтар? Знову беззубість в атаці, знову Андрій Пятов не виручив, знову елементарні помилки захисників при підстрахування. З такою грою "гірникам" буде дуже складно боротися за високі місця в групі.

А в Тирасполі час задуматися про зведення пам'ятника Юрію Вернидубу, завдяки якому Шериф вперше пробився в груповий турнір Ліги чемпіонів. Пригадується, свого часу і керівництво Шахтаря збиралося так возвеличити в Донецьку Мірчу Луческу", – сказав Гецко для Meta-ratings.

Нагадаємо, для молдовського Шерифа це дебютний виступ у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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