Один из лидеров Реала рассыпался в комплиментах Шахтеру (2:1) по мотивам поединка ЛЧ.

"Это была тяжелая игра против хорошей команды. Соперник выглядел очень хорошо. Мы вместе страдаем и вместе побеждаем. Мы не находились на топе, как в первом матче, но победили.

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Команда немного устала. Нужно хорошо восстановиться. Мы играем каждые три дня. Это трудно. Есть много матчей высокого уровня. Главное – это 3 очка. Не всегда удается играть красиво.

Свист на трибунах? Понимаю, что болельщики хотят, чтобы мы играли хорошо и забивали голы. Но мы всегда стараемся атаковать и забивать. Сегодняшний соперник был очень сильным", – заявил Бензема после игры.

Шахтер только с одним зачетным баллом и призрачным шансом на еврокубковую весну остался на дне группы D.

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