Шахтер уже может начинать строить график подготовки к матчам ЛЧ.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов. Шахтер попал в группу D вместе с Реалом, Интером и Шерифом.

Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер и Динамо тянут Украину, но Заря отдаляет от топ-10 – конкурент ушел в отрыв

Даты и время встреч команды Де Дзерби:

1-й тур. 15 сентября, 19:45. Шериф – Шахтер

2-й тур. 28 сентября, 19:45. Шахтер – Интер

3-й тур. 19 октября, 22:00. Шахтер – Реал

4-й тур. 3 ноября, 19:45. Реал – Шахтер

5-й тур. 24 ноября, 19:45. Интер – Шахтер

6-й тур. 7 декабря 22:00. Шахтер – Динамо

Напомним, для выхода в групповой этап самого престижного клубного турнира, "горнякам" на пути квалификации удалось преодолеть Монако и Генк.

Результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ – тяжелые соперники Динамо и Шахтера, Яремчук возвращается в Украину