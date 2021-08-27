Динамо узнало расписание матчей в группе Лиги чемпионов
23:20 - Читати українською
УЕФА опубликовал график матчей группового этапа Лиги чемпионов 2021/22.
Свой график узнало и киевское Динамо, которое попало в группу Е с Барселоной, Баварией и Бенфикой.
Шахтер в Лиге чемпионов: даты и время матчей донецкого клуба
1 тур
Динамо – Бенфика – 14 сентября
2 тур
Бавария – Динамо – 29 сентября
3 тур
Барселона – Динамо – 20 октября
4 тур
Динамо – Барселона – 2 ноября
5 тур
Динамо – Бавария – 23 ноября
6 тур
Бенфика – Динамо – 8 декабря
Напомним, Динамо пробилось в групповой этап напрямую, как чемпион Украины. Во время жеребьевки киевляне были в четвертой корзине.
Динамо дають 5% на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, у Шахтаря шансів більше
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