Свой график узнало и киевское Динамо, которое попало в группу Е с Барселоной, Баварией и Бенфикой.

Шахтер в Лиге чемпионов: даты и время матчей донецкого клуба

1 тур

Динамо – Бенфика – 14 сентября

2 тур

Бавария – Динамо – 29 сентября

3 тур

Барселона – Динамо – 20 октября

4 тур

Динамо – Барселона – 2 ноября

5 тур

Динамо – Бавария – 23 ноября

6 тур

Бенфика – Динамо – 8 декабря

Напомним, Динамо пробилось в групповой этап напрямую, как чемпион Украины. Во время жеребьевки киевляне были в четвертой корзине.

Динамо дають 5% на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, у Шахтаря шансів більше