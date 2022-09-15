"Первый матч Селтик проиграл Реалу 0:3, поэтому им нужно было с первой минуты давить на нас. Они очень активно начали, забили быстрый мяч. Мы начали тяжело, это все видели. Но потом нам удалось сравнять, игра выровнялась. Думаю, мы заслужили ничью, как минимум.

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Чего не хватило для победы? Селтик очень компактно играет, футболисты отрабатывают один в один до конца. Очень тяжело с такими в обороне. Но у нас было 3-4 момента, когда мы могли забить. Так же могли и пропустить. Достаточно ровная игра. Думаю, 1:1 – результат, показывающий игру на поле.

Тренер доволен, потому что видел, как ребята отдавались на поле. Он понимает сложность этого матча, важность. Все команды очень сильны. Поэтому одно очко – не очень плохо. Конечно, хотели выиграть, но будем разбирать наши ошибки

Большое спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать. Конечно, мы хотим играть в Украине, скучаем по нашим фанатам. Но такова ситуация в стране, все знают. На матче было очень много людей из Украины. Мы играем для них, для наших вооруженных сил, для нашей страны. Мы это ощущаем. Надеюсь, они тоже чувствуют, что мы отдали все, что могли.

Мы не думаем о будущем, живем, готовясь к каждому матчу, неважно, кто будет – Реал или Металлист. Готовимся к каждому матчу отдельно. Всегда хотим занять первые места", – сказал Петряк в комментарии Tribuna.

Напомним, "горняки" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов расписали боевую ничью с Селтиком (1:1) и с 4 очками занимают в группе F вторую строчку.

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