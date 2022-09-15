"Перший матч Селтік програв Реалу 0:3, тому їм потрібно було з першої хвилини тиснути на нас. Вони дуже активно почали, забили швидкий м’яч. Ми почали важко, це всі бачили. Але потім нам вдалось зрівняти, гра вирівнялася. Думаю, ми заслужили на нічию. Як мінімум.

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Чого не вистачило для перемоги? Селтік дуже компактно грає, футболісти відпрацьовують один в один до кінця. Дуже важко з такими в обороні. Але в нас було 3-4 моменти, коли ми могли забити. Також могли і пропустити. Досить рівна гра. Думаю, 1:1 – результат, який показує гру на полі.

Тренер задоволений, бо бачив, як хлопці віддавалися на полі. Він розуміє важкість цього матчу, важливість. Всі команди дуже сильні. Тому одне очко – не дуже погано. Звичайно, хотіли виграти, але будемо розбирати наші помилки

Дуже дякую вболівальникам, які прийшли нас підтримати. Звичайно, ми хочемо грати в Україні, сумуємо за нашими фанатами. Але така ситуація в країні, всі знають. На матчі було дуже багато людей з України. Ми граємо для них, для наших збройних сил, для нашої країни. Ми це відчуваємо. Сподіваюся, вони теж відчувають, що ми віддали все, що могли.

Ми не думаємо про майбутнє, живемо, готуючись до кожного матчу, неважливо, хто буде – Реал чи Металіст. Готуємося до кожного матчу окремо. Завжди хочемо посісти перші місця", – сказав Петряк у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, "гірники" у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів розписали бойову нічию з Селтіком (1:1) і з 4 очками посідають у групі F другу сходинку.

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