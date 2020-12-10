Интер – Шахтер: WhoScored определил лучшего игрока матча Лиги чемпионов
Статистический портал Whoscored выбрал самого полезного футболиста поединке 6-го тура группового этапа самого престижного еврокубка между украинской и итальянской командами.
Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко стал лучшим игроком матча против Интера. 24-летний украинец получил 7,4 балла.
Интер – Шахтер: InStat определил лучшего игрока "горняков" в матче Лиги чемпионов
На его счету 48 касаний мяча, 23 точные передачи из 31-ой (74%), один из двух удачных обыгрышнй, две из пяти выигранных верховых дуэлей, 2 отбора, 4 выноса, 4 перехвата и одна потеря мяча.
К слову, такую же оценку получили "горняки" Анатолий Трубин и Валерий Бондарь.
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