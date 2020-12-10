Шахтер героически выстоял ничью на поле миланского Интера, который оказался за бортом еврокубков. "Горнякам" поют оды, но есть ложка дегтя.

Чемпионы Украины завершают свое лигочемпионовское приключение эпическим триллером на Джузеппе Меацца. После ужасного противостояния с Гладбахом команда Каштру обыграла Реал, а потом – покончила с очередной европейской мечтой именитого Интера. Реванш за недавние 0:5 удался на славу. Шахтер составит компанию Динамо в плей-офф Лиги Европы. Совсем неплохой результат, если учитывать высокий уровень наших соперников.

Интер – Шахтер – 0:0 – видеообзор матча

Эксперты отмечают, прежде всего, характер "горняков". А вот Каштру получает комплименты за смелый переход к 5-3-2, что загнало в глухой даже такого умелого "гроссмейстера" как Антонио Конте. Правда, не всем понравилась защитная игра, мол, если есть шанс на ЛЧ, за него нужно цепляться.

Вадим Скичко и Роман Бебех, комментаторы решающего матча Шахтера на платформе MEGOGO, получили настоящее эстетическое удовольствие.

Матч топ. Зайве підтвердження того, що голи - не головне. Нервово, напружено, але тріумфально. #UCL — Вадим Скічко (@VadymSkichko) December 9, 2020

Кайфанув від матчу! Коли 0:0, як 4:4! Дякую Шахтарю та колезі @VadymSkichko — Роман Бебех (@roman_bebekh) December 9, 2020

Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас аплодирует Каштру за стратегию: "Выжить в этой группе смерти – истинный подвиг. Браво, команда!".

Шахтар обрав єдиний правильний варіант ведення гри, який нівелював усі козирі Інтера в атаці. Аплодисменти Каштру за стратегію. І гравцям, що неухильно її дотримувалися. Вітання гірникам із виходом в євровесну. Вижити у цій групі смерті - істинний подвиг. Браво, команда! — Igor Burbas (@iburbas) December 9, 2020

Его коллега – комментатор Кирилл Круторогов – пошутил над миланским грандом, который остался без еврокубковой весны.

До плей-офф Ліги чемпіонів вийшли три з чотирьох італійських команд: Ювентус, Лаціо та Аталанта. І тільки Інтер не вийшов нікуди — Кирило Круторогов (@Krutorogov) December 10, 2020

Футбольный агент Вячеслав Заховайло выражает уважение Каштру за грамотное тактическое решение.





Алекс Великих, наш скаут в Италии, передает привет хейтерам и отмечает игру молодого Трубина.

Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин доволен выходом в плей-офф Лиги Европы.

Ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов триумфально возвращает итальянцам должок.

Журналист Tribuna.com Александр Сажко требует новый контракт для Каштру.

Довольно резонансным комментарием по матчу Интер – Шахтер отметился российский футбольный журналист Игорь Рабинер. Он считает, что результат "горняков" в Лиге чемпионов – это жестокий приговор и позор для питерского Зенита.

Игорь Гаврищак, ведущий Вести.UA на 24 канале, коротко резюмирует осеннюю кампанию дончан в Европе.

А вот украинский теннисист Илья Марченко критикует Шахтер критикует за упущенный шанс.

Не понял только почему столько радости на лицах у Шахтера. Ну да, выстояли. Попали в Лигу Европы. Но могли же выйти... И шансы были, особенно в конце когда вратарь из ворот ушел... печаль #интершахтер — Illya Marchenko (@imarchello) December 9, 2020

Шеф-редактор журнала Футбол Артем Франков настроен более оптимистично.

Главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий признается, что не верил в похожий результат миланского противостояния.

Каштру, Трубін і всі-всі, респект вам! Чесно скажу - не вірив. — Олег Бабій (@Gullit_87) December 9, 2020

В завершение – небольшая порция Брутального юмора.

Интер – Шахтер: боевое прощания с ЛЧ, сюрприз Каштру поставил Конте в тупик, уникальный герой ведет в Лигу Европы