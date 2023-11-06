– Как решить проблему отсутствия Бондаренко и Конопли?

– Это два игрока из стартового состава в прошлой нашей игре, важные для нас футболисты. Их с нами не будет, но я полностью уверен в остальных ребятах, они смогут хорошо сыграть. Я буду честен с вами – я сразу знал, что Бондаренко и Конопля не сыграют.

Бондаренко и Конопля – хорошие, молодые, талантливые, умные и очень важные исполнители. Я бы очень хотел, чтобы они сыграли в матче с Барселоной, но я уже спланировал нашу игру без них.

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– Для вас это первое путешествие с командой на "домашнюю" игру в ЛЧ.

– Мы преодолели большое расстояние. Такой матч нельзя назвать домашней игрой, когда добираешься до места игры несколько часов. Здесь важно адаптироваться и оставаться ментально сильными. Это то, что я вижу в своей команде.

Мы рады быть здесь. У нас есть время для тренировок и подготовки к матчу, но, конечно, это неидеально, что нам приходится так долго путешествовать. Это мой первый такой опыт, и это будет особая игра.

– Как вы переживаете смену Фейеноорда на Шахтер?

– Все произошло очень быстро, мне пришлось быстро адаптироваться. Я не тот человек, который думает о проблемах. Я думаю о решениях и возможностях – это дает мне энергию и помогает сосредоточиться на работе. Но мы не будем жаловаться. Мы здесь, чтобы соревноваться.

– Каково это работать в команде без домашнего стадиона и поддержки фанатов?

– Это не единственная наша проблема. К сожалению, есть еще война. Нам приходится много путешествовать, а это нелегко. Впрочем, я вижу в нашем клубе настоящий характер, желание сражаться и структуру, где люди много работают. Мы как одна семья, которая поддерживает друг друга в тяжелых обстоятельствах, чтобы получить максимальный результат. Я поражен этим, поражен таким характером команды.

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– Нидерландский футбол – новый стиль Шахтера?

– Нидерландская футбольная школа известна своей атакой, но все зависит от тренера. Мы все разные. Очевидно, что главное – атакующий футбол, но также важно развивать молодых игроков.

У каждого тренера свое видение футбола, это не зависит от страны. Я люблю играть в атакующий футбол и высоко прессинговать. В этом стиле мы стараемся развивать Шахтер и отдельных игроков.

– Как Шахтеру добыть положительный результат с Барселоной?

– У меня было достаточно времени во время наших переездов, чтобы посмотреть много матчей Барселоны. Да и вообще, я смотрю много игр – таков мой стиль работы. Так я готовлю свою команду. Мы все знаем силу Барселоны, это отличная команда. Для меня они одни из самых лучших в Европе. И это всегда большой вызов – играть против таких команд.

Мы уже играли против них неделю назад и не только почувствовали их силу, но и узнали их слабости. Теперь все зависит от нас – найти эти слабости снова и получить преимущество. Для нас это матч, в котором нам нечего терять. Я просто хочу, чтобы мы боролись и соблюдали свои принципы игры, а потом увидим, что получим в итоге. Надо играть без страха и показать свой лучший футбол.

– Будет ли Шахтер другим по сравнению с игрой две недели назад?

– Каждая игра имеет свою энергию, сравнить наши два матча практически невозможно. У нас было время поработать друг с другом. Было не так много тренировок, но мы даже во время матчей работали над некоторыми игровыми принципами, которые я хочу увидеть завтра против Барселоны.

Я не верю в то, что Барселона сейчас не в самой лучшей форме, ведь все матчи отличаются друг от друга. Барселона имеет невероятный состав, и они смогут внести достаточно изменений. Мы хотим соперничать с ними, и я хочу увидеть в нашей игре то, над чем мы работали.

Барса проиграла Класико, но я не вижу у них проблем. Они сражались в матче против Реала и сражаются за титул Ла Лиги. Неудачи Барселоны не влияют на мое мнение об их команде, – сказал Пушич на пресс-конференции в Гамбурге.

Шахтер – Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов