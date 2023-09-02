Как стало известно Футбол 24, Интер интересуется 14-летним защитником Глебом Катковым.

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Украинский талант смог проявить себя в Грузии. Семья Каткова из Донецка, но с 2015 года проживает в Тбилиси. Глеб выступал сначала в академии Сабуртало, затем перешел в филиал Интера в Грузии. Футболист уже находился на Апеннинах, где смог произвести впечатление на руководителей академии миланского гранда.

Также в услугах Каткова заинтересованы Шахтер и Металлист, желающие видеть его в своих академиях.

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