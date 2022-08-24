Шахтер уже реализовал 16 тысяч билетов на осенние матчи Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба клуба. Это более 50% вместительности стадиона Войска Польского (31 800), на котором Шахтер будет принимать своих соперников.

Шахтер потерял очки уже на старте сезона, не сумев обыграть Металлист 1925

Донецкий клуб продает билеты пакетом на весь групповой этап. Цена стартует от 200 злотых. Все три домашних матча Шахтера состоятся в Варшаве. Среди возможных соперников – Бавария, Ливерпуль, Манчестер Сити, Реал, Барселона и другие гранды.

Польские клубы в последний раз играли в группе Лиги чемпионов в сезоне-2016/17 – тогда в основную сетку прорвалась варшавская Легия. Это единственный подобный успех местного футбола за последние 25 лет.