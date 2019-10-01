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Шахтер снова не смог удержать свои ворота сухими в Лиге чемпионов – ужасная серия "горняков" достигла 17 матчей

21:44 130 Читати українською
Шахтер снова не смог удержать свои ворота сухими в Лиге чемпионов – ужасная серия "горняков" достигла 17 матчей
Андрей Пятов / Фото ФК Шахтер

Донецкий Шахтер уже почти 2,5 года не может закончить матч Лиги чемпионов без пропущенного гола.

28’ Дуван Сапата
 
Жуниор Мораес 41’
Манор Соломон 90+5’
28’ Дуван Сапата
41’ Жуниор Мораес
90+5’ Манор Соломон

Аталанта также смогла поразить ворота Андрея Пятова в противостоянии 2 тура группового этапа Лиги чемпионов 2019/20.

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Шахтер пропустил мяч на 28 минуте матча в Милане и продолжил свою неприятную серию в главном евротурнире до 17 игр. Последний раз "горняки" сохраняли свои ворота сухими еще в матче квалификации ЛЧ 2016/17 против швейцарского Янг Бойз (2:0). Это произошло 26 июля 2016.

Аталанта – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Напомним, в первом туре нынешней Лиги чемпионов Шахтер потерпел сокрушительное поражение от Манчестер Сити (0:3).

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Аталанта – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов – как это было
21:54
6961
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Лига чемпионов Шахтер Шахтер Аталанта - Шахтер
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