Аталанта – Шахтер: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Шахтер стартует в 19:55 по киевскому времени. Обе команды ищут реванша после неудачных стартовых поединков в Лиге чемпионов 2019/20. Шахтер был разгромлен Манчестер Cити перед собственными болельщиками, тогда как Аталанта потерпела сокрушительное поражение в Загребе.

Аталанта – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов 2019/20

Составы команд:

Аталанта: Голлини – Толой, Масьелло, Паломино – Хатебур, де Рон, Пашалич, Кастань – Иличич, Сапата, Гомес

Запасные: Спортьелло, Кьяер, Госенс, Муриель, Фройлер, Малиновский, Джимшити

Шахтер: Пятов – Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат – Степаненко, Патрик –Тайсон, Коваленко, Марлос – Мораес

Запасные: Шевченко, Додо, Бондарь, Антонио, Коноплянка, Соломон, Дентиньо

