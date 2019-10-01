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Аталанта – Шахтер: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

19:00 303 Читати українською
Аталанта – Шахтер: стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Аталанта – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер встречается с Аталантой в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Составы команд и онлайн-трансляцию ищите в этой новости.

 

Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Шахтер стартует в 19:55 по киевскому времени. Обе команды ищут реванша после неудачных стартовых поединков в Лиге чемпионов 2019/20. Шахтер был разгромлен Манчестер Cити перед собственными болельщиками, тогда как Аталанта потерпела сокрушительное поражение в Загребе.

Аталанта – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов 2019/20

Составы команд:

Аталанта: Голлини – Толой, Масьелло, Паломино – Хатебур, де Рон, Пашалич, Кастань – Иличич, Сапата, Гомес

Запасные: Спортьелло, Кьяер, Госенс, Муриель, Фройлер, Малиновский, Джимшити

Шахтер: Пятов – Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат – Степаненко, Патрик –Тайсон, Коваленко, Марлос – Мораес

Запасные: Шевченко, Додо, Бондарь, Антонио, Коноплянка, Соломон, Дентиньо

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