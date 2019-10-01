Шахтар вкотре не зміг втримати свої ворота сухими у Лізі чемпіонів – жахлива серія "гірників" досягла 17 матчів

Збірна України — 22:23 1005
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Павелко: Шевченко точно працюватиме зі збірною України до кінця Євро-2020
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"Орієнтуємося на Аякс": син Юрія Вернидуба відкрив футбольну школу і заінтригував майбутнім свого батькаІнтерв’ю — 16:30 9328
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Шахтар U-19 вирвав нічию у Аталанти U-19 в Юнацькій лізі УЄФА – пенальті а-ля Кройф та гол-красень рятують "гірників"Ліга чемпіонів — 15:55 5682
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Наші за кордоном: Ярмоленка не зупинити, повернення Зозулі, Льопа і Девіч нагадують про себе, шоу українця в ЕстоніїСвіт — 12:44 7885
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Шевченко проведе зустріч з Мальдіні на тлі чуток про призначення в МіланЛіга чемпіонів — 10:00 16258