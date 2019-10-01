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Шахтар вкотре не зміг втримати свої ворота сухими у Лізі чемпіонів – жахлива серія "гірників" досягла 17 матчів

21:42 2061 Читать на русском
Шахтар вкотре не зміг втримати свої ворота сухими у Лізі чемпіонів – жахлива серія "гірників" досягла 17 матчів
Андрій Пятов / Фото ФК Шахтар

Донецький Шахтар вже майже 2,5 роки не може закінчити матч Ліги чемпіонів без пропущеного гола.

28’ Дуван Сапата
 
Жуніор Мораєс 41’
Манор Соломон 90+5’
28’ Дуван Сапата
41’ Жуніор Мораєс
90+5’ Манор Соломон

Аталанта також змогла вразити ворота Андрія Пятова у протистоянні 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20.

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Шахтар пропустив м'яч на 28 хвилині матчу в Мілані і продовжив свою прикру серію у головному євротурнірі до 17 ігор. Востаннє "гірники" зберігали свої ворота сухими ще у матчі кваліфікації ЛЧ 2016/17 проти швейцарського Янг Бойза (2:0). Це сталося 26 липня 2016 року.

Аталанта – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Нагадаємо, у першому турі цьогорічної Ліги чемпіонів Шахтар зазнав нищівної поразки від Манчестер Сіті (0:3).

blog_ava
Аталанта – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів – як це було
21:52
20982
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Ліга чемпіонів Аталанта - Шахтар Шахтар Шахтар
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