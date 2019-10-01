Шахтар вкотре не зміг втримати свої ворота сухими у Лізі чемпіонів – жахлива серія "гірників" досягла 17 матчів

Донецький Шахтар вже майже 2,5 роки не може закінчити матч Ліги чемпіонів без пропущеного гола.

Аталанта також змогла вразити ворота Андрія Пятова у протистоянні 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20.

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Шахтар пропустив м'яч на 28 хвилині матчу в Мілані і продовжив свою прикру серію у головному євротурнірі до 17 ігор. Востаннє "гірники" зберігали свої ворота сухими ще у матчі кваліфікації ЛЧ 2016/17 проти швейцарського Янг Бойза (2:0). Це сталося 26 липня 2016 року.

Аталанта – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Нагадаємо, у першому турі цьогорічної Ліги чемпіонів Шахтар зазнав нищівної поразки від Манчестер Сіті (0:3).