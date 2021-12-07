В декабре болельщики Шахтера привыкли просчитывать варианты выхода в 1/16 финала Лиги Европы, а то и в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Горняки" в течение 9-ти сезонов подряд дарили Украине евровесну, но в этом году система дала сбой – домашний поединок против Шерифа станет последним для дончан в текущем розыгрыше еврокубков. Хуже всего, за пять предыдущих туров на групповом этапе ЛЧ украинский гранд не одержал ни одной победы, набрав всего 1 очко и забив 1 гол (при 11 пропущенных). Ужас.

Шахтер – Шериф: прогноз на матч Лиги чемпионов

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Досаднее всего понимать, что Шахтер потерял евровесну в первом же матче в группе, а главным обидчиком стал не Реал и не Интер – им оказался Шериф, который с 6 очками и 6 голами (при 10-ти пропущенных) вышел в ЛЕ вместо "оранжево-черных".

Тираспольцы дома уверенно вынесли дончан, хотя Роберто Де Дзерби долго жаловался на состояние газона и уверял прессу, что его команде просто не удалось реализовать вагон моментов. С последним утверждением трудно согласиться – да, дончане доминировали в Молдове статистически, но реально опасные эпизоды у ворот соперника можно сосчитать по пальцам одной руки. Ударов было много, голевых моментов – мало.

Да, Шахтер в той встрече пропустил два относительно случайных гола. Где-то ошибся Пятов, где-то не повезло с падениями защитников, где-то Траоре просто подфартило – все это было. Впрочем, то же самое наблюдалось и с Минаем, и с Ворсклой, и с Александрией, и еще в куче матчей УПЛ против слабых команд. Оборона "горняков" ненадёжная даже на таком уровне – она ​​в принципе больше заточена на атаку, а не на защиту – так что голы Шерифа не так уж случайны. Особенно если говорить о втором мяче, пришедшим после подачи.

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Главная проблема Шахтера в той роковой встрече в Тирасполе заключалась в тактике. Юрий Вернидуб не предложил дончанам чего-то особенного – его подопечные садились в низкий блок, вылетали в контратаки и прессинговали при розыгрышах соперника от ворот. Прямо как аутсайдеры УПЛ. Команда Роберто Де Дзерби, однако, не имела идей и механизмов, как сломать насыщенную оборону и вообще не пользовалась гигантскими разрывами Шерифа на флангах при попытках прессинга. Отчасти эти проблемы в течение сезона удалось решить, но не полностью.

Поединок против Шерифа стал самым плохим для "оранжево-черным" в той ЛЧ. Даже разгром от Реала не был столь ужасающим – там у "горняков" были понятные тактические заготовки, которые некоторое время выглядели эффективными. На Бернабеу дончане вообще сыграли лучше "сливочных", да и в домашке с Интером можно было цепляться за победу.

Показательный факт: по наименьшему количеству лонгболов донецкая команда идет первой в ЛЧ, по точности передач она уступает только Мадриду, а по владению подопечные Роберто Де Дзерби проигрывают лишь английским и испанским грандам (и Аяксу) – однако по ударам "оранжево-черные" 18-ые. Шахтер в этой ЛЧ был прогрессивным, стильным, но сырым. Жаль, что самым сырым он оказался именно в Тирасполе.

Если бы не то поражение, сейчас можно было бы попытаться зацепиться за ЛЕ. Впрочем, потеря шансов на евровесну еще не означает отсутствия задач на ответный матч против Шерифа. Во-первых, "горняки" должны отомстить за фиаско и доказать его случайность. Во-вторых, необходимо добыть первую победу в ЛЧ – это и для престижа полезно, и для очков в рейтинге УЕФА, и для финансов (за победу дают 2,8 млн евро). Ну, и голов нужно забить побольше, ведь нынешняя разница мячей выглядит позорно. Вряд ли этого не понимают в команде. Шахтер сегодня должен выйти очень злым.

Шериф приедет, чтобы сыграть в свое удовольствие. Принципиальна сегодняшняя встреча только для Юрия Вернидуба, но списывать тираспольцев до стартового свистка рано. Этот коллектив долго играет примерно одним составом и в одной схеме, разрывая оппонентов на скоростных контратаках – на них погорел не только Шахтер, но и Реал (у себя дома!). Игровая модель молдован идеально подходит для поединков против команд, которые пытаются работать от владения, однако имеют проблемы с тактикой и кадрами. Соперник часто теряет мяч, а Шериф часто за это наказывает.

Правда, после сенсационного старта в Лиге чемпионов тактика Юрия Вернидуба работать перестала, но это не удивительно. За свой энергозатратный футбол тираспольцы платят накоплением усталости, а их прессинг хромает в организационном плане. При работе с мячом команда уступает всем в группе. У нее есть только один путь – контратаки после ошибок соперника.

У Шахтера же есть и высокая точность передач, и умение работать в разных режимах, и опыт первой встречи с Шерифом. Поэтому фаворитом пары остается наш гранд.

Кадровая ситуация

У Шахтера с кадрами все достаточно неоднозначно. С одной стороны доступны все футболисты, кроме травмированных Траоре и Коноплянки. Даже Мораес тренируется без ограничений, приобретая форму. С другой – Исмаили и Алан Патрик из-за повреждений не играли в течение месяца, а Фернандо провел в лазарете последние две недели. К тренировкам они вернулись только на днях.

Роберто Де Дзерби дал понять, что молодежь и резервисты попадут в стартовый состав. Поставим на появление Корниенко и Мудрика, которым удалось проявить себя со Львовом в выходные. Другой вариант – перевод Матвиенко на левый фланг обороны (Корниенко останется в запасе) с выходом в центре защиты Витао или Бондаря (кстати, Валерия взяли на пресс-конференцию). Возможно, будут неожиданности и на позиции опорника, десятки или форварда, но остановимся на трех молодых исполнителях в основе. Тем не менее, тренер обещал, что состав будет сильным.

У Юрия Вернидуба особых проблем с составом нет. Дисквалификацию никто не получил, а из-за травмы в Киев не прилетел только Киабу. Кроме того, под вопросом участие Яхшибоева, ведь предыдущие четыре матча узбек пропускал.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Шериф

Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко – Степаненко, Майкон – Тете, Антонио, Мудрик – Педринью

Шериф: Атанасиадис – Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано – Аддо, С.Тилль – Соуза, Коловос, Кастаньеда – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

При всей симпатичности, подопечные Юрия Вернидуба в домашнем матче против Шахтера не показали чего-то такого, чего не показывают крепкие середняки УПЛ. Забитые в ворота дончан голы стали следствием случайностей или ошибок, которые легко избежать сегодня. Впрочем, проблемы, продемонстрированные в том злосчастном выезде, преследуют команду Роберто Де Дзерби в течение всего сезона, а сегодня еще и состав будет не самым сильным – поэтому не верится в какой-то разгром андердога. Поединок будет трудным, а ставить на "сухой" счет мы не отважимся.

Тем не менее, Шахтер более мощный. Возможно, не настолько, насколько мы думали перед стартом сезона, но помощнее. По кадровым ресурсам, классу, тактической гибкости и опыту тираспольцы безнадежно отстают от "горняков", а мотивация у гостей фонтаном не будет бить – дончане будут чрезвычайно заряженными. Шахтер не имеет права позволить себя унизить во второй раз.

Шахтер лучше сыграл против Реала и Интера (хотя Шериф набрал с ними больше очков) – там был реальный футбол, а не борьба со случайным голом и выживанием андердога. В футболе "горняки" превосходят сегодняшнего соперника, поэтому мы верим в победу подопечных Роберто Де Дзерби. Представить ещё одну осечку с Шерифом просто невозможно.

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